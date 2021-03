Aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft fel toenemen

Het aantal ziekenhuisopnames wegens het coronavirus is op een week tijd met 26 procent gestegen. Dat blijkt zaterdagmorgen uit de voorlopige gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal nieuwe besmettingen is nog altijd stevig aan het toenemen.

In de week van 13 tot en met 19 maart werden dagelijks gemiddeld 187,0 mensen met COVID-19 opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een toename met 26 procent in vergelijking met de zeven voorgaande dagen. Momenteel worden 2.153 coronapatiënten verzorgd in het ziekenhuis, van wie er 550 op de afdelingen intensieve zorgen liggen.

Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen is in de week van 10 tot en met 16 maart gestegen met 36 procent. Er kwamen dagelijks gemiddeld 3.438 besmettingen met het coronavirus bij. Er werden wel meer tests afgenomen, maar de positiviteitsratio is ook gestegen naar 7,2 procent.

Het aantal bijkomende overlijdens wegens COVID-19 is in diezelfde week wel afgenomen. Er stierven in die periode gemiddeld 23,6 mensen per dag, een daling met 6,8 procent sinds de voorgaande week.

Sinds het begin van de pandemie zijn in België al 827.941 mensen besmet geraakt met het coronavirus. COVID-19 heeft hier in totaal aan 22.650 mensen het leven gekost.