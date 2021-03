Brusselse politie ongerust na oproep tot protest tegen maatregelen: “Kom niet naar Brussel”

Brussel - De Brusselse politie is ongerust nadat er opgeroepen werd om zaterdag te komen manifesteren in de hoofdstad. Dit na een oproep van drie Duitsers om te protesteren tegen de coronamaatregelen.

De Brusselse politie vraagt met aandrang om niet naar Brussel af te zakken. Dit in het kader van ‘Worldwide Rally’, een oproep van drie Duitsers om op wereldwijd op verschillende plekken te protesteren tegen de coronamaatregelen. De Belgische organisatoren hebben opgeroepen om op verschillende plaatsen in de Brussel samen te troepen. Brussels burgemeester Close heeft de manifestatie toegelaten. ”Ze moeten altijd statisch zijn en de covid-maatrgelen moeten gerespecteerd worden”, aldus de politie. “In het belang van de volksgezondheid vragen we dan ook om morgen niet naar het centrum van Brussel te komen om te protesteren. Door in grote aantallen bijeen te komen bestaat het risico dat het virus verder wordt verspreid.”

Wie toch verzamelt waar geen toestemming gegeven werd, riskeert een boete of bestuurlijke aanhouding.