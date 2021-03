Experts en virologen scherp na overlegcomité: “We verliezen een week”

Het regent scherpe reacties op het overlegcomité van gisteren. “Een gemiste kans”, aldus viroloog Marc Van Ranst. Ook Steven Van Gucht stelt zich de vraag of de huidige maatregelen wel volstaan. “Kan iemand uitleggen hoe de niet-beslissingen van vandaag de curve en de situatie in de ziekenhuizen gaat doen afbuigen?”, tweette Margot Cloet van zorgnet Icuro. “We verliezen een week”, zegt ze nog aan Radio 1.

Frustratie na afloop van het overlegcomité gisteren. Hoewel de cijfers alarmerend stijgen, werden bar weinig concrete maatregelen getroffen. Na afloop kon minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zijn frustraties niet verstoppen. Hij vindt dat de gemeenschappen, onder meer in de scholen, te weinig slagkracht aan de dag leggen. “Ze moeten voor zichzelf weten - samen met ons - wat ze het allerbelangrijkste vinden”, zei de minister in de Afspraak op Vrijdag. “Daar moet de komende dagen duidelijkheid in komen.”

Ook de virologen wachten af met een bang hartje. “We hopen dat de cijfers weer gaan dalen. Met het risico dat we over een paar weken zullen moeten zeggen hadden we maar, hadden we maar ...”, klonk het eerder al. “Er zijn heel weinig maatregelen genomen die een extra impact hebben op wat dreigt een verhoging van de epidemie te worden”, zei Van Ranst aan VRT. “Dit is een gemiste kans.” Bij VTM was hij nog scherper. “We zullen in een situatie komen waar we niet meer uit geraken zonder aan de noodrem te trekken.”

Het uitstellen van de geplande versoepelingen is niet voldoende, meent Steven Van Gucht. “Ik denk dat we gaan moeten afwachten wat er de komende dagen gaat gebeuren, maar we verwachten nog een verdere stijging. (...) Eigenlijk zouden we beter nu actie ondernemen.”

Ook Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet Icuro, is bijzonder scherp voor het gebrek aan maatregelen. “Kan iemand uitleggen hoe de (niet) beslissingen van vandaag de curve en de situatie in de ziekenhuizen gaat doen afbuigen?”. tweette ze. “Ik kijk ernaar uit.”

Cloet is naar eigen zeggen vooral ontgoocheld: “We zien het aantal ziekenhuisopnames met rasse schreden toenemen, het aantal patiënten op intensieve zorgen stijgt, we moeten de andere zorg uitstellen”, zegt ze zaterdag aan Radio 1. “Ik denk dat we een week verliezen. Ik had gehoopt op maatregelen die het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zouden doen dalen. Misschien moeten we nu een beetje strenger zijn, om daarna te kunnen versoepelen.

“De aangekondigde versoepelingen waren nog niet aan de orde. Het zou beter zijn als er niet aan aankondigingspolitiek wordt gedaan, maar dat beslissingen gemaakt worden op basis van cijfers. Ik voel een grote aarzeling om niet teleur te stellen, maar als er nog meer besmettingen komen, zullen er toch teleurstellingen volgen. Beslissingen uitstellen zal de motivatie ook niet helpen. Ik zou ook willen dat kinderen voltijds onderwijs kunnen genieten, maar misschien is het beter om nu even de pauzeknop in te drukken om er daarna weer tegenaan te kunnen gaan.”