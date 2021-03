Vlaamse Ouderenraad wil psychische problemen bij ouderen bespreekbaar maken

“Kopzorgen Verdienen Zorg”, dat is de naam van een campagne waarmee de Vlaamse Ouderenraad psychische problemen bij ouderen bespreekbaar wil maken. Ambassadeur van de campagne is tv-coryfee Paula Sémer, die binnen enkele weken 96 wordt.

“Over ingrijpende veranderingen op oudere leeftijd wordt vaak licht heen gegaan. Alsof je er gewoon mee moet leren leven. Hulp op maat is er amper en erover praten valt vele ouderen moeilijk”, stelt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. “Het wordt tijd dat kopzorgen en verlieservaringen van ouderen de aandacht krijgen die ze verdienen.”

Veel ouderen kunnen hun grootste zorgen en angsten niet delen. In de recente “Barometer 60+” van de Koning Boudewijnstichting gaf 22 procent van de 60- tot 84-jarigen die niet zorgbehoevend zijn, aan daarmee bij niemand terecht te kunnen. De Vlaamse Ouderenraad vreest dat die percentages bij 84-plussers en bij ouderen die wel zorgbehoevend zijn, nog hoger liggen.

Paula Sémer en de Ouderenraad roepen ouderen en hun omgeving op om kopzorgen en tips te delen op www.kopzorgen.be. “We willen de diversiteit van verlieservaringen tonen. Niet alle ouderen piekeren over dezelfde zaken en er is niet één antwoord of oplossing”, aldus Vandenweghe.

Paula Sémer deelde al kopzorgen op de website. Ze nodigt iedereen uit haar voorbeeld te volgen en te spreken over moeilijkheden waarmee je kampt in het leven.