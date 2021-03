Amerikaanse vrouw deelt onaanvaardbaar bericht van maaltijdbezorger: “Help me een handje, of ik lever je eten niet”

Een Amerikaanse vrouw heeft via Facebook een bericht van een maaltijdbezorger gedeeld. De man stelde dat er niet veel meer koeriers ter beschikking waren en dat hij vrij ver moest rijden om haar bestelling te leveren. “Laten we een deal sluiten. Help me een handje, seksueel dan, en ik kom je eten brengen. Doe je dat niet, dan annuleer ik de bestelling.”

De vrouw deelde een screenshot van de berichten op Facebook. “Ik wil niet geloven dat dit gebeurd is. Ik voel me onveilig, wetende dat deze zieke man mijn telefoonnummer én adres kent.” Ze contacteerde de klantendienst die haar naar eigen zeggen met een kluitje in het riet stuurde. Maar nadat het bericht veel gedeeld werd, ondernam Doordash - het Amerikaanse equivalent van Deliveroo - dat de man in kwestie ontslagen werd. “Dit onaanvaardbare en ongepaste gedrag wordt niet getolereerd op ons platform”, aldus het bedrijf aan de Britse krant The Mirror.