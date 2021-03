Tsunamiwaarschuwing na aardbeving in noordoosten van Japan

Een zware aardbeving, met kracht van 7,2, heeft zaterdag het noordoosten van Japan getroffen. Er is een tsunamiwaarschuwing afgekondigd.

Het epicentrum van de aardbeving lag op een diepte van 60 kilometer in de Grote Oceaan, voor de kust van de prefectuur Miyagi, aldus het Japanse meteorologische agentschap. Ze vond plaats om 18.09 uur lokale tijd (10.09 uur Belgische tijd).

Het tsunami-alarm had ook betrekking op Miyagi. Het waarschuwde voor vloedgolven tot een meter hoog. Een eerste golf zou de kust al bereikt hebben.

Er waren niet meteen berichten van grote schade of slachtoffers. Wel viel de stroom bij minstens enkele honderden gezinnen uit. De beving was ook in de hoofdstad Tokio te voelen.

Tien jaar geleden kwamen bij een aardbeving voor de Japanse noordoostkust en de daaropvolgende tsunami bijna 20.000 mensen om het leven. De tsunami leidde ook tot de kernramp van Fukushima.

Verdere informatie ontbreekt voorlopig.