Evacuaties aan oostkust Australië na enorme hoeveelheden neerslag: Warrambaga Dam overstroomt voor het eerst in 30 jaar

Aan de oostkust van Australië worden bewoners van laaggelegen gebieden opgeroepen om te evacueren. Recordhoeveelheden regen kunnen er volgens de overheid leiden tot mogelijk “levensbedreigende” overstromingen. De Warragamba Dam, de voornaamste waterbron van Sydney, is voor het eerst in dertig jaar zwaar aan het overstromen.

“De regenval die we geregistreerd hebben, heeft records gebroken”, zo klonk het op de Australische meteorologische dienst. De overstromingen in Port Macquarie, zowat 400 kilometer ten noorden van Sydney, hebben volgens de dienst het recordniveau van 2013 overschreden. Sinds vrijdag is er meer dan 400 millimeter regen gevallen, en inwoners krijgen de raad om binnen te blijven.

De waarschuwingen voor mogelijk levensgevaarlijke overstromingen gelden van Port Macquarie tot 500 kilometer ten zuiden van Sydney.

In de deelstaat New South Wales, waartoe ook Sydney behoort, worden al honderden mensen opgevangen in evacuatiecentra. De verwachting is dat er nog veel meer zullen volgen.