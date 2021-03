Kazou moet 31 kampen met overnachting schrappen tijdens paasvakantie: “Geannuleerde kampen worden terugbetaald”

Kazou, de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit (CM), moet tijdens de paasvakantie 31 kampen met overnachting annuleren. Dat is een streep door de rekening van 1.017 kinderen. Dat laat Kazou zaterdag weten. De geannuleerde kampen worden terugbetaald, aldus Kazou op hun website. De Vlaamse speelpleinwerking is teleurgesteld dat de regering eerder inzet op het openhouden van bedrijven en scholen, ten koste van het jeugdaanbod.

Een en ander is een gevolg van de beslissing van het Overlegcomité om jeugdactiviteiten in de paasvakantie opnieuw te beperken. Die kunnen doorgaan, maar in beperkte groepen van maximaal 10 personen in plaats van 25, zo veel mogelijk buiten en overnachtingen zijn verboden.

Net als de Vlaamse Jeugdraad reageert Kazou zeer ontgoocheld. De voorbije weken werd heel wat voorbereidend werk verzet, samen met de bevoegde ministers, het coronacommissariaat en de virologen van de expertengroep GEMS. “We zochten samen naar antwoorden en oplossingen om het jeugdwerk tijdens de paasvakantie mogelijk te maken”, aldus Seppe Van Pottelbergh van Kazou. “We hadden vertrouwen in het kader en de regels die de overheid zou vastleggen om op een veilige manier het jeugdwerk tijdens de paasvakantie te kunnen organiseren.”

Volgens de jeugddienst staat hij nu “helemaal terug bij af. Van die hoopvolle beloftes door de overheid is geen sprake meer. Het beetje perspectief en alle door ons uitgewerkte plannen kunnen terug in de koelkast en dat vinden wij bijzonder jammer”, klinkt het.

De geannuleerde kampen worden terugbetaald. Wie een reservatie had, zal op een later tijdstip niet prioritair kunnen reserveren. “Met Kazou kiezen we voor solidariteit. Dat wil zeggen dat we geen speciale voorrangsregels gebruiken bij onze boekingen. Op die manier heeft elk kind elk jaar dezelfde eerlijke kans.”

Speelpleinwerking de facto onmogelijk

Ook de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking reageert teleurgesteld. “We betreuren dat deze regering alles inzet op het open houden van scholen en bedrijven, ten koste van jeugdaanbod en jeugdwerk.” Volgens de dienst is speelpleinwerking niet mogelijk in groepjes van 10 en zijn de nieuwe regels een “vergiftigd geschenk”. Want strikt gezien mogen de speelpleinen open, maar is dat weinig praktisch haalbaar in zulk een constellatie. “Er resten ons amper 10 werkdagen om het aanbod volledig om te gooien, bubbels op te delen, extra animatoren, materiaal en andere, grotere locaties te zoeken. Vele ouders zullen teleurgesteld zijn wanneer blijkt dat hun kind niet kan deelnemen deze vakantie.”

“Dit dreigt een domper te worden voor vele kinderen en ouders”, zegt woordvoerder Bert Breugelmans. Wat betreft de betaling of reservatie van die speelpleinen: dat hangt af van speelplein tot speelplein. “Bij sommigen moet je vooraf betalen. Bij anderen moet je betalen aan de inkom of krijgen de ouders achteraf een factuur. We hebben in het verleden al gemerkt dat onze speelpleinen zich steeds flexibel hebben opgesteld bij annulaties. We verwachten daar weinig problemen.”