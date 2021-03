Ongelooflijke beelden: Australië kampt met grote plaag, duizenden muizen krioelen over straat

Een dorpje in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales wordt al wekenlang geteisterd door een grote muizenplaag. Het ongedierte daagt met duizenden tegelijk op, vreet velden leeg en dringt zelfs supermarkten binnen op zoek naar eten. Volgens lokale media werden ook al drie ziekenhuispatiënten gebeten door de muizen. Pogingen om de muizen te verdelgen en de plaag in te perken, zijn voorlopig op een sisser uitgedraaid, waardoor de lokale boeren en bevolking van Gilgandra met de handen in het haar zitten.