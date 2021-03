Nieuwe maatregelen van openbaar vervoer roepen vooral veel vragen op

Vanaf 3 april zullen reizigers die met de trein op weg zij naar ‘toeristische trekpleisters’ tijdens de weekends en schoolvakanties enkel nog aan de raam mogen zitten. Dat is mogelijk de meest zonderlingen maatregel die het overlegcomité vrijdag getroffen heeft. Wat is een trekpleister? Wat met gezinnen en bubbels? En zal je je plaats bij de raam moeten reserveren? Er is nog veel onduidelijkheid.

“We gaan de beslissing uiteraard uitvoeren”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. “De veiligheid van de reiziger zullen we steeds centraal plaatsen. Er is overleg bezig met alle betrokken instanties.”

Het ziet er dus naar uit dat er nog veel vragen zijn. Trein Tram Bus reageerde vrijdag verbaasd. Volgens de organisatie is het openbaar vervoer geen bron van besmetting en leven de reizigers leven de mondmaskerplicht goed na. De regeling dat reizigers in treinen naar toeristische bestemmingen enkel aan het raam mogen zitten, is “erg vaag en vatbaar voor discussie”, dixit voorzitter Stefan Stynen.

Wat verandert er precies?

Het Overlegcomité heeft vrijdag maatregelen genomen om de verspreiding van het virus op de trein tegen te gaan. Concreet kunnen alleen nog zitplaatsen aan het raam worden gebruikt in treinen van en naar toeristische trekpleisters, en dat vanaf 3 april, behalve op schooldagen, meldt minister van Mobiliteit George Gilkinet. Kinderen jonger dan 12 mogen wel naast de volwassenen zitten die hen begeleiden.

Wat is een toeristische bestemming?

Wat kan doorgaan als een toeristische trekpleister is nog niet duidelijk. “Dat is zeer vaag”, zegt Stefan Stynen, de woordvoerder van Trein Tram Bus. “Een trein richting Genk stopt bijvoorbeeld ook in Bokrijk. Is iedereen op de trein tussen Gent en Brussel, want die komt uit die richting, dan ook onderweg naar een toeristische bestemming?”. Vermoedelijk zal het voornamelijk gaan om de treinen richting kust.

Ook stelt de reizigersorganisatie zich vragen bij de effectiviteit van de maatregel. “Wij zijn toch verbaasd over de beslissing om enkel nog aan het raam te zitten. We begrijpen dat men aan ‘crowd control’ wil doen, maar tot dusver is uit onderzoek in binnen- en buitenland gebleken dat het openbaar vervoer absoluut geen grote bron van verspreiding is”, zegt Stynen nog. “Iedereen moet al met een mondmasker reizen en we stellen vast dat die verplichting behoorlijk goed nageleefd wordt.”

En hoe ga je als reiziger weten of er nog plaats is bij de raam? Vanop het perron is dat soms moeilijk zichtbaar. En wat als opstapt en tot de vaststelling komt dat alle plaatsen bezet zijn? Wat dan?

Ook daar luidt het antwoord: We werken aan de praktische uitwerking. Een reservatiesysteem zou soelaas kunnen brengen, maar “dat is niet aan de orde”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols nog.

Kustburgemeesters tevreden

Maandag volgt nog overleg met de NMBS over het controleren van de toeristenstroom richting kust tijdens de vakantie, maar West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé reageert alvast tevreden en noemt het “een goede eerste stap”. “Na vele keren overleggen is er nu toch beweging bij de NMBS. Het is jammer dat het zo lang moest duren en dat we eerst moesten dreigen met gerechtelijke stappen”, zegt Decaluwé.

Ook burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) vindt het een goede maatregel. “De maatregel zal ervoor zorgen dat er een drastische vermindering komt van het aantal reizigers op de treinen. We zijn tevreden, maar ik blijf vragende partij voor een aanmeldingssysteem voor treinen. Dat zal ik maandag op het overleg ook aankaarten”, aldus Tommelein.

“Het is positief voor de kustburgemeesters van gemeenten met een treinstation dat er minder volk op de treinen zal zitten”, zegt ook Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). De gouverneur en de kustburgemeesters hopen wel dat de regel voldoende wordt gecontroleerd, en ook de drukte in stations en op perrons gemonitord wordt.