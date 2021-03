Symbolische kaap: helft Britse volwassenen kreeg eerste coronaprik

Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe symbolische kaap gerond in zijn vaccinatiecampagne. De helft van de volwassen bevolking heeft minstens een eerste prik gekregen met een coronavaccin, zo heeft de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock zaterdag aangekondigd.

“Ik ben absoluut verheugd te kunnen aankondigen dat we nu de helft van alle volwassenen hebben gevaccineerd in het Verenigd Koninkrijk. Dit is een enorm succes”, zei Hancock in een videoboodschap op de microblogsite Twitter. Hij bedankte alle betrokkenen, en ook iedereen die zich liet inenten. “Dit is zo belangrijk, omdat het vaccin het middel is om de pandemie achter ons te laten”, aldus nog de minister.

In totaal hebben nu meer dan 26 miljoen Britten een eerste prik gekregen. Ruim 2 miljoen van hen werden ook al een tweede keer gevaccineerd. In het Verenigd Koninkrijk laat men zowat twaalf weken tussen de eerste en de tweede inenting.

De vaccinatiecampagne werd onlangs uitgebreid naar de 50-plussers. Zo kreeg de Britse premier Boris Johnson (56) vrijdag ook een eerste inenting, met het AstraZeneca-vaccin. De Conservatieve regeringsleider kreeg de prik in het St Thomas’s Hospital in Londen waar hij in april zelf in de intensieve zorg was beland na COVID-19 te hebben opgelopen.

Het land zet momenteel twee vaccins in: dat van Pfizer/BioNTech en dat van AstraZeneca/Oxford. Een derde vaccin, van Moderna, is goedgekeurd en zou de komende weken beschikbaar moeten worden. De regering hoopt dat tegen eind juli alle volwassenen een eerste vaccindosis hebben gekregen.

Het Verenigd Koninkrijk is één van de zwaarst getroffen landen in Europa: meer dan 126.000 mensen stierven aan de gevolgen van het coronavirus.

