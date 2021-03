Federale politie treft vier cannabisplantages aan, tien personen opgepakt

Zottegem / Machelen / Diegem - Speurders hebben op vier locaties grote plantages aangetroffen waar telkens op professionele wijze cannabis werd geteeld. Dat meldt de federale politie. Tien personen zijn opgepakt in het onderzoek dat volgde op de ontdekking van een eerste plantage in het Oost-Vlaamse Zottegem. Ook in Vloesberg, Machelen en Tubeke werden plantages aangetroffen, de grootste was er een met zowat 2.000 planten.

De tien personen zijn opgepakt in Nederland en België en worden verdacht van het opzetten van middelgrote tot industriële cannabisplantages. De plantages in België zijn ontmanteld. Luxewagens en zowat 31.000 euro cash zijn in beslag genomen.

De bal ging aan het rollen nadat de lokale politie in maart 2020 een cannabisplantage had aangetroffen in een woning. Uit een eerste onderzoek bleek dat er mogelijk nog andere cannabisplantages actief waren. De onderzoeksrechter in Oudenaarde vroeg de de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen om een onderzoek te starten.

Van de acht verdachten die in België zijn opgepakt, plaatste de onderzoeksrechter zes personen onder aanhoudingsmandaat.