Laatste A380-superjumbo heeft fabriek in Toulouse verlaten

Bijna 16 jaar nadat het grootste passagiersvliegtuig ter wereld voor het eerst was opgestegen, heeft nu de laatste Airbus A380 zijn eerste vlucht gemaakt. Het toestel, dat in de vloot van luchtvaartmaatschappij Emirates zal terechtkomen, verliet eerder deze week de fabriek van Toulouse, in het zuiden van Frankrijk, en vloog naar Duitsland voor verdere afwerking, zo bericht de Amerikaanse nieuwszender CNN.

De laatste A380 - ook wel superjumbo genoemd - die zal worden gebouwd, ging woensdag voor het eerst de lucht in. De bestemming was Hamburg, in het noorden van Duitsland, waar de binnenkant van het toestel verder zal worden afgewerkt en het geschilderd zal worden in de kleuren van de klant, Emirates.

De ontwikkeling van de A380 heeft Airbus tientallen miljarden euro’s gekost. Het dubbeldekvliegtuig met plaats voor tot 853 passagiers werd in 2007 in dienst genomen, maar het toestel kende nooit het verhoopte succes. De meeste luchtvaartmaatschappijen geven de voorkeur aan kleinere en zuinigere vliegtuigen. In 2019 kondigde Airbus aan dat het in 2021 de laatste superjumbo zou leveren.

Sinds de start van de productie rolden er bijna 250 A380’s van de band in Toulouse.

De laatste levering betekent niet dat de A380 niet meer te zien zal zijn in de lucht. “We kijken ernaar uit het iconische vliegtuig en zijn klanten nog vele jaren te ondersteunen”, tweette Airbus-topman Guillaume Faury woensdag. En bij Emirates, de grootste klant van de A380, liet topman Tim Clark onlangs weten dat het de bedoeling is de superjumbo tot midden de jaren dertig te gebruiken.