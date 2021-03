Hondje Ozkar met één messteek gedood in de tuin: politie voert onderzoek naar verdachte

Diest -

De politie in Diest voert een onderzoek naar een gewelddadig incident waarbij een hond in de tuin van een gezin werd doodgestoken. Ozkar stierf aan de gevolgen van één diepe steekwonde in de armen van zijn baasjes, die zich nog tevergeefs naar de dierenarts haastten. “Over een verdachte kan ik momenteel niets zeggen, maar ik wil wel benadrukken dat we deze jammerlijke zaak heel serieus nemen”, zegt korpschef Jan Konings.