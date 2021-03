Honderden demonstranten protesteren tegen coronamaatregelen in Brussel

Brussel - Enkele honderden demonstranten verzamelden zich rond twee uur zaterdagmiddag in het Ter Kamerenbos om te protesteren tegen de coronamaatregelen. De betoging kaderde in een oproep om in veertig landen op straat te komen. De politie, die massaal aanwezig is, riep rond vier uur op om te vertrekken, de meeste demonstranten deden dat ook. Er kwam veel meer volk opdagen dan de toegestane honderd, maar de betoging verliep rustig.

De demonstranten begonnen om 14 u aan hun wandeling door het Ter Kamerenbos. Hun actie maakte deel uit van de ‘World Wide Demonstration for Freedom’, een oproep op sociale media om in 40 landen te protesteren tegen de coronamaatregelen. De betoging werd toegelaten door Brussels burgemeester Philippe Close, op voorwaarde dat er niet meer dan honderd mensen zouden deelnemen en dat de coronamaatregelen werden nageleefd.

Er daagden meer demonstranten op en het merendeel van de betogers droeg geen mondmasker en hield weinig of nauwelijks afstand van elkaar, ondanks herhaalde oproepen van de politie. Die was massaal aanwezig in het Ter Kamerenbos, maar kwam niet tussen. Wel werd gevraagd om mondmaskers te dragen.

Op dit moment vraagt de politie de demonstranten om weg te gaan, de meeste demonstranten doen dat ook.

Foto: amg

Foto: amg

Foto: amg