34 op 36 in 2021: Hoe Ronald Koeman Barcelona opnieuw op de rails kreeg met nieuwe tactiek

Na een moeilijke seizoenstart in La Liga, doet Barcelona weer helemaal mee om de Spaanse titel. Dankzij een enorm sterk 2021 (34 op 36) verkleinde Barcelona de achterstand op leider Atletico tot 4 punten, mede dankzij het nieuwe 3-5-2-systeem dat Koeman onlangs introduceerde. Johan Boskamp ziet 3 grote voordelen aan het nieuwe systeem. “Indien Barcelona zo had gespeeld in de heenmatch tegen PSG, hadden ze meer kans om door te stoten.”

1. Stabiliteit en zekerheid

Barcelona slikte in het begin van het seizoen enorm veel doelpunten, en dat was één van de redenen volgens Boskamp om over te schakelen van een 4-3-3 naar een 3-5-2. “Ronald Koeman kon er niet meer omheen dat het centraal achterin echt niet draaide met Piqué en Lenglet. Ze kregen enorm veel doelpunten tegen, wat nu minder het geval is. Met drie achterin, soms zelfs met Frenkie De Jong als centrale verdediger, en met Pedri en Busquets op het middenveld is er terug stabiliteit in de ploeg. In balverlies zijn de posities nu ook altijd bezet, en dat is een hele grote verandering. Vanuit die goede organisatie is Barcelona opnieuw echt beginnen voetballen, ook Lionel Messi is bijvoorbeeld weer helemaal opengebloeid. Hij zou zogezegd een slecht seizoen spelen, maar hij zit opnieuw aan 21 goals en 9 assists in 25 competitiewedstrijden.”

Lionel Messi is ook dit seizoen van goudwaarde Foto: AFP

2. Kwaliteiten van Alba en Dest worden beter benut

In het nieuwe systeem spelen Alba en Dest ook hoger op het veld. “Die aanvallende rol is hen op het lijf geschreven. Ze komen beide alsmaar meer naar voor, en infiltreren vaak in de zestien. Bovendien hebben ze er ook geen problemen mee om hun volledige flank voor zich te nemen, aangezien ze een enorm loopvermogen hebben. Ik vind beide spelers gewoon beter in aanvallend opzicht, dus wat mij betreft is dit een goede zet”, aldus Boskamp. Die aanvallende impulsen zien we ook terug in de statistieken van Alba: hij scoorde dit seizoen 3 keer in de competitie, en gaf ook 5 assists. De statistieken van Dest zijn minder indrukwekkend: hij gaf voorlopig 1 assist af, maar de 20-jarige Amerikaan vindt meer en meer zijn draai in Barcelona.

Dest vindt meer en meer zijn draai bij Barcelona Foto: AP

3. Eigen jeugd krijgt ruimte om te schitteren

Centraal achterin staan er voortaan dus 3 verdedigers bij Barcelona. Mingueza is daar één van, en dat is misschien wel de meest opvallende naam op het blad bij Barcelona. “Mingueza speelt al sinds zijn zesde bij Barcelona, en Ronald Koeman heeft hem nu ook bij de A-ploeg gehaald. Voorlopig doet hij het uitstekend centraal achterin, in verschillende wedstrijden kon hij echt al zijn waarde bewijzen”, aldus Boskamp. Ook in het middenveld loopt een blauw-rode diamant rond: Pedri. “Wat Pedri allemaal laat zien op een voetbalveld, is fantastisch. Hoe hij met de bal omgaat, is schitterend. Naast Busquets zorgt hij voor voldoende stabiliteit op het middenveld.” Met Ansu Fati keert binnenkort nog een sterspeler uit de eigen jeugd terug na een lange blessure, en ook hij kan een enorm belangrijke schakel worden: “Fati past volgens mij beter in het nieuwe systeem dan Griezmann of Dembélé. Zij deden het bij Atletico en Dortmund schitterend, omdat ze in de ruimtes liepen en niemand hen kon volgen. Nu wordt er meer op de kleine ruimtes gespeeld, en dat is iets wat meer past in het spel van Fati, die voor meer voetballend vermogen kan zorgen”, besluit Boskamp.