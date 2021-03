Bram Verbist komt met OH Leuven in laatste rechte lijn: “Uit top 8 vallen zou ontgoocheling zijn”

OHL staat zondag voor een belangrijk duel. Het kan KV Mechelen, een van voornaamste concurrenten voor de top acht, uittellen. “De jongens beseffen heel goed dat drie punten extra, nu alles zo dicht bij elkaar ligt, een heel groot verschil maken”, zegt keeperstrainer Bram Verbist. Momenteel zijn de Leuvenaars zevende, Malinwa is tiende.

U vraagt zich misschien af waarom Bram Verbist de voorbeschouwing op KV Mechelen-OHL voor zijn rekening neemt. Het zit zo: Marc Brys is ziek en vaardigde dan maar zijn keeperstrainer af als gezant richting persconferentie. Brys heeft voor alle duidelijkheid geen corona. “De mensen vergeten wel eens dat je ook nog altijd een gewoon griepke kunt opdoen”, zegt Verbist over zijn T1. ”Ik ga er vanuit dat Marc er zondag in Mechelen gewoon weer bij is. Ik heb hem nog nooit een wedstrijd weten missen. Dan moet hij al halfdood zijn.”

Dat Mechelen kloppen geen sinecure is, weten ze inmiddels wel bij OHL. De Kakkers gingen in december nog met 1-2 winnen aan Den Dreef. “De wedstrijd is nog uitgebreid besproken deze week”, aldus Verbist. ”We hadden onze kansen, maar het resultaat moet gewoon beter. Ik vind het een lastige tegenstander. KV Mechelen is voetballend een van de allerbeste ploegen in België.”

Hoogst haalbare

Verbist beseft het belang van de wedstrijd, maar wil niet overdrijven. “De laatste weken is nog eens gebleken hoeveel verschil één wedstrijd kan maken. Je kan in sneltempo van plaats vier naar dertien tuimelen in deze competitie. Onze jongens beseffen heel goed dat drie punten extra een heel groot verschil maken. Is Mechelen belangrijk? Zeker, maar niet bepalend. Ook in de laatste drie wedstrijden kan het nog veel kanten op.”

Bij OHL hebben ze het hele seizoen geweigerd om van de play-offs een doelstelling te maken. Ook nu nog. Niets moet, alles mag, luidt het adagium. En toch is het niet de bedoeling om na een knap seizoen nog naast de play-offs te grijpen. “Nu nog uit de top acht vallen zou natuurlijk een ontgoocheling zijn”, geeft Verbist toe. ”We leggen onszelf geen enkele druk op, maar dat wil niet zeggen wat we niet voor het hoogst haalbare gaan.”

OHL kan zondag niet op de geschorste Hubert rekenen. Ook Maertens is nog niet fit, Vlietinck is twijfelachtig. Aguemon is na lange afwezigheid door een knieblessure wél voor het eerst inzetbaar.