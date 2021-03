Gemeenteraadslid zet stap opzij na zedenzaak met 14-jarig meisje: “Donderslag bij heldere hemel”

Olen -

Joeri J. (35) stapt met onmiddellijke ingang op als gemeenteraadslid in Olen. De man legt ook al zijn andere politieke functies neer en levert zijn partijkaart van sp.a in. Joeri J. kwam vrijdag in oog van de storm terecht, nadat bekend was geraakt dat hij zich voor de correctionele rechtbank in Mechelen moest verantwoorden voor sexting met een 14-jarig meisje.