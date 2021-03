Politie staat voor een raadsel: wie zijn onbekenden die nep-coronavaccins zetten aan huis

Minstens twee onbekenden hebben verschillende bejaarde vrouwen in Nederland aan huis gevaccineerd tegen corona. Het gaat om nep-vaccins. Waarom ze het doen, is voor de politie een groot raadsel. Want ze stelen niets of vragen ook geen geld. Mogelijk doen ze het gewoon voor de kick, klinkt het.

Een aantal vrouwen uit Heerjansdam, tussen Rotterdam en Dordrecht, zijn onlangs het slachtoffer geworden van onbekenden die zich voordeden als medewerkers van de GGD, de gemeentelijke gezondheidsdienst.

Bij een 90-jarige vrouw werd vorige maand aangebeld. Omdat ze niet zo goed meer te been was, kwam men haar thuis vaccineren tegen Covid-19. De vrouw was zich van geen kwaad bewust en liet de onbekende zorgverlener binnen. Volgens de zoon van het slachtoffer ging het om een dame van rond de 60 jaar die volgens zijn moeder erg betrouwbaar overkwam en ook erg vriendelijk was. “Ze vroeg mijn moeder waar ze de prik kon geven. Uiteindelijk kreeg ze een injectie met een heldere vloeistof in de arm. Nadien vertrok de vrouw weer.”

Een paar weken later deed zich hetzelfde voor met een 83-jarige buurvrouw. Maar dit keer was het een man die het vaccin toediende. Ook zei voelde een prik en verklaarde dat ze een heldere vloeistof ingespoten kreeg.

Mogelijk fysiologisch serum

“Het is onduidelijk met welke vloeistof de slachtoffers zijn ingespoten. Maar het was alleszins geen coronavaccin. Gelukkig hebben ze er geen nadelige gevolgen van ondervonden”, zegt Miriam Slot van de Rotterdamse politie. Mogelijk gaat het om fysiologisch serum dat ze ingespoten kregen.

De politie deed intussen een oproep in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht op de Nederlandse tv. Daarin werd er op gewezen dat coronavaccins nooit thuis worden gezet. Wie zo iemand toch aan de deur krijgt, wordt gevraagd om onmiddellijk de politie te verwittigen.

Nog tijdens de tv-uitzending zelf hebben zich nieuwe slachtoffers gemeld die hetzelfde hadden meegemaakt.

De politie maakt zich zorgen en heeft het over een mysterie dat zo snel mogelijk moet opgelost worden voor er ongelukken gebeuren.

Vorig jaar werden ook al bejaarden opgebeld om zogezegd voorrang te krijgen bij de vaccinatie. Ze moesten toen wel eerst 79,90 euro betalen. Ook in ons land waren er in die periode corona-oplichters aan het werk.

“Maar vreemd genoeg wordt er nu geen geld gevraagd en werd er ook nergens iets meegenomen uit de woningen”, zegt Miriam Slot.

De politie houdt er dan ook rekening mee dat het de daders “om de kick’ te doen is. Het is ook niet uitgesloten dat het om mensen gaat die hun roeping hebben gemist en nooit arts of verpleegkundige zijn kunnen worden en nu van de hele coronasituatie gebruikmaken om hun droom toch nog een beetje waar te kunnen maken.