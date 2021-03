Bayern München laat Lewandowski met Polen naar Engeland gaan

Bayern München heeft de Poolse voetbalbond toestemming gegeven om Robert Lewandowski mee te nemen naar Engeland voor de WK-kwalificatiewedstrijd op 31 maart. Vanwege de coronaregels en de reisrestricties moeten Lewandowski en zijn landgenoot Krzysztof Piatek, de spits van de Duitse club Hertha BSC, eigenlijk bij terugkeer voor tien dagen in quarantaine na bezoek aan Groot-Brittannië. Daar wordt nu op overheidsniveau over gepraat.

Volgens de Poolse bond hebben Bayern München en Hertha BSC inmiddels toestemming gegeven aan Lewandowski en Piatek om met de nationale ploeg mee te gaan naar Engeland. Polen start de WK-kwalificatie woensdag in Boedapest tegen Hongarije en ontvangt drie dagen later Andorra in Warschau. De uitwedstrijd tegen Engeland is op 31 maart op Wembley. De Poolse topschutter Lewandowski speelt met Bayern München drie dagen later de topper in de Bundesliga tegen RB Leipzig.

De nieuwe bondscoach van Polen, Paulo Sousa, kan bij de start van de WK-kwalificatiecampagne ook beschikken over Arek Milik. De aanvaller speelt op huurbasis bij Olympique Marseille. De Franse overheid had in eerste instantie bepaald dat voetballers voorlopig niet buiten de Europese Unie mogen komen, maar besloot zaterdag een uitzondering te maken.