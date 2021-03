Wilde geiten palmen dorp in nadat campagne om aantal te beperken uitgesteld werd door corona

Naast heel wat ellende, leverde de coronacrisis ook opmerkelijke beelden op van dorpen en steden die langzaam weer het terrein van wilde dieren werden. In Llandudno, een stad in Wales, komen al jaren geiten tot aan de rand van de stad. Maar omdat de straten leeg zijn, wagen de dieren zich tot in het stadscentrum. Bovendien komen de geiten in grotere aantallen omdat ze in normale omstandigheden een prik krijgen zodat ze minder nakomelingen krijgen. Maar door de pandemie werden die behandelingen uitgesteld.