Twee scholen in Oostrozebeke toe door coronabesmettingen

Oostrozebeke - Nadat het aantal besmettingen er de voorbije dagen steeg, besliste de vrije basisschool Mandelbloesem in Oostrozebeke om beide vestigingen van de school tot en met maandag 29 maart te sluiten. Een derde van de leerlingen en de leerkrachten zit sinds vrijdag in quarantaine.

De voorbije dagen steeg het aantal coronabesmettingen in Oostrozebeke fors. Bewoners van alle leeftijden geraakten besmet met het virus. Ook de vrije basisschool Mandelbloesem, met vestigingen in de Wielsbekestraat en de Stationsstraat deelde mee in de klappen.

“Vrijdag zaten reeds 231 van de 635 leerlingen thuis. Een deel van hen liep zelf een besmetting op, maar het gaat vooral om kinderen die mogelijks in contact kwamen met een besmet iemand”, aldus burgemeester Luc Derudder (CD&V). Vrijdag bleven de deuren van tien van de drieëndertig klassen binnen de Mandelbloesem reeds dicht. Ook het aantal leerkrachten in quarantaine loopt intussen op. Veertien van de 42 leerkrachten verbonden aan de school zitten momenteel al in quarantaine. “Alles is traag begonnen in het weekend van 13 maart, maar sinds woensdag loopt het aantal besmettingen en quarantainegevallen als een sneltrein. Het is dan ook de Britse variant die momenteel hier de ronde doet.”

De school besliste inmiddels in samenspraak met de gemeente en het Agentschap Zorg en Gezondheid om de deuren te sluiten tot en met maandag 29 maart.

Aanstaande vrijdag komt de testbus van UZ Gent naar Oostrozebeke om de nog niet geteste kinderen te testen. In de buitenschoolse kinderopvang De Wiemkes wordt er voor-en naschoolse noodopvang voorzien. Een dergelijk initiatief wordt ook opgezet tijdens de schooluren in de vestiging van Mandelbloesem in de Wielsbekestraat. De noodopvang is enkel toegankelijk voor kinderen die niet ziek zijn en van wie beide ouders in de zorg werken. Ook alleenstaande ouders die in de zorg werken, kunnen er terecht. “We hopen dat de toestand in onze gemeente snel beter wordt”, aldus de burgemeester. De gemeente besliste vorige week al om alle vrijetijdsactiviteiten tot eind deze maand te annuleren.

Ondertussen volgen de gemeentebesturen van de buurgemeenten de situatie in Oostrozebeke op de voet. Kurt Windels (De Brug), burgemeester van Ingelmunster, spoorde de bewoners nog eens via sociale media aan waakzaam te blijven. “Momenteel is het heel lastig voor onze buren. Morgen kan virus hier hard toeslaan.” Extra maatregelen komen er voorlopig niet. Wielsbeke kondigde die vrijdag wel al aan. Alle jeugd-, sport-en culturele activiteiten, organisaties en evenementen zijn er geannuleerd tot en met paasmaandag. “We moeten echt alert zijn”, aldus burgemeester Jan Stevens (CD&V). In Dentergem gaan momenteel nog de buitenactiviteiten voor groepen tot tien personen door. “We volgen de situatie dag per dag op. Het aantal quarantainegevallen is de voorbije dagen licht gestegen, maar zeker nog niet dramatisch. Doordat er momenteel quasi niets te doen is, kunnen we ook niet veel afgelasten”, aldus burgemeester Koenraad Degroote (N-VA).