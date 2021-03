Onaangekondigde “carnavalstoet” in Brussel: Veel te veel volk zonder mondmasker maar politie grijpt niet in

Brussel - Enkele honderden mensen zijn zaterdag in Brussel opgestapt in een “carnavalstoet” die niet was aangekondigd en eigenlijk verboden was. Deelnemers hielden zich ook niet altijd strikt aan de coronamaatregelen. Toch greep de politie niet in.

Een 200-tal mensen heeft zaterdag verzameld voor het “Carnaval Sauvage” in de Marollen. Dat was niet aangekondigd maar werd wel getolereerd door de politie. Ook toen de groep onderweg naar het eindpunt in Vorst nog met enkele honderden deelnemers aangroeide.

Het “Carnaval Sauvage” was de voorbije jaren een buitenbeentje in het Belgische carnavallandschap. De deelnemers verkleden zich met zelfgemaakte kostuums, die vaak uit gerecycleerde materialen zoals drankblikjes worden vervaardigd en bewegen zich vervolgens dansend door de stad. Maar door de cornamaatregelen zijn dergelijke grote bijeenkomsten verboden.

(lees verder onder de foto's)

Dit jaar was het evenement niet aangevraagd en dus ook niet toegelaten. De politie was ter plaatse maar liet begaan. Ze riepen aanwezigen wel verschillende keren op om afstand te houden en vooral om mondmaskers te dragen, wat velen gewoon negeerden.

Volgens de politie kwam het niet tot incidenten.