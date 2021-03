Vier leiders van de Proud Boys aangeklaagd voor bestorming Capitool

Twee en een halve maand na de bestorming van het Capitool door aanhangers van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump zijn vier vooraanstaande leden van de extreemrechtse groep ‘Proud Boys’ aangeklaagd. De vier mannen worden in verband met de aanval op 6 januari aangeklaagd voor onder andere samenzwering, belemmering van veiligheidstroepen en vernietiging van overheidseigendom.

De verdachten, die uit verschillende staten komen, zijn drie leiders van lokale Proud Boysafdelingen en een zelfverklaarde organisator van evenementen van de groep. Andere leden van de Proud Boys zijn eerder al aangeklaagd.

In de aanklacht staat te lezen dat de vier leidende Proud Boys, die tussen 30 en 37 jaar oud zijn, probeerden de goedkeuring door het Congres van de resultaten van de presidentsverkiezingen van afgelopen november te voorkomen. Ze zouden ook anderen hebben aangemoedigd om in Washington het protest tegen de nederlaag van Trump bij te wonen, dat later uitmondde in de bestorming van het Capitool. Ze zouden ook donaties hebben gevraagd voor reiskosten. Volgens de tenlastelegging zorgden ze ook voor “paramilitaire uitrusting”, zoals kogelvrije vesten en radio’s.