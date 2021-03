Tesla gaat van de weg en knalt tegen paal: 41-jarige bestuurder ter plaatse overleden

Roeselare -

Langs de Izegemsestraat in Roeselare gebeurde zaterdagavond omstreeks 18 uur een dodelijk ongeval. Een 41-jarige Roeselarenaar was er op weg met zijn Tesla en reed in de richting van het centrum van Rumbeke toen hij ter hoogte van de brug van de E403 de controle over het stuur van zijn voertuig verloor. De man belandde eerst kort rechts naast de weg, draaide over en knalde uiteindelijk tegen een betonnen paal links van de weg. Het voertuig belandde in de tuin van een villa. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. De man overleed ter plaatse. Na het ongeval werd de drukke verbindingsweg tussen Roeselare en Izegem afgesloten voor het verkeer. Het parket stelde een deskundige aan. De 41-jarige man is mogelijk onwel geworden achter het stuur.