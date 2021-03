Hoe de cryptofoons van Sky ECC werden gekraakt: “Plots werden al die eentjes en nulletjes zinnen en lazen we mee met de criminelen”

De onderwereld was politie en gerecht tot nu toe meestal te snel en te slim af en kon tonnen cocaïne uit het Antwerpse havengebied smokkelen. Maar door het kraken van de nochtans onkraakbaar gewaande cryptofoons van Sky ECC strijden ze voorlopig weer met gelijke wapens en zullen de grote drugsbaronnen in de nabije toekomst tientallen miljoenen euro’s mislopen. Het is dan ook geen wonder dat speurder M.V.L., de man achter de ‘kraak van de eeuw’, liever anoniem blijft. Een reconstructie.