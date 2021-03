India overweegt bitcoin te verbieden (en te bestraffen)

De Indiase regering wil keihard optreden tegen de bitcoin. Zowel het bezit, het ‘mijnen’ als de handel in de virtuele munt zou illegaal worden. De markt wacht in spanning af.

Gaat de Indiase regering als eerste grote land de boomende bitcoin-markt aan banden leggen? Die vraag houdt sinds gisteren zowat alle beleggers in de virtuele munt bezig. Als we het persagentschap Reuters mogen geloven, ziet het er voor hen niet goed uit. Een anonieme Indiase topambtenaar klapte uit de biecht en verklaarde dat er een wetsvoorstel in de pijplijn zit dat zowel het bezit, het ‘mijnen’ van bitcoin als de handel in de virtuele munt in het hele land zal verbieden. Zelfs China is zo streng niet.

Het wetsvoorstel ligt in de lijn van een nota van de Indiase regering in januari, waarin werd opgeroepen tot een verbod op private virtuele munten zoals de bitcoin. Maar de deur naar digitale munten zou niet worden gesloten. Dezelfde nota voorzag in de mogelijkheid een wettelijk kader op te zetten voor een officiële, door de staat ­gesteunde digitale munt.

Piramidespel

Maar volgens Reuters is de populaire bitcoin aangeschoten wild. Het wetsvoorstel zou de bezitters van de virtuele munt zes maanden de tijd geven om hun bitcoin-posities af te bouwen. Daarna zouden er boetes komen.

Of de 1,3 miljard Indiërs daarbij ook gevangenisstraffen tot tien jaar zouden riskeren – zoals een Indiase regeringscommissie in 2019 al voorstelde – is niet duidelijk. De ­inhoud van het wetsvoorstel is nog niet openbaar gemaakt en dat geeft de voorstanders hoop.

Meerdere Indiase topfunctionarissen hebben de markt voor cryptomunten al gebrandmerkt als een frauduleus ‘Ponzi-schema’. Dat is een piramidespel waarbij ­beleggers worden uitbetaald met het instapgeld van hun voorgangers.

Ruimte voor experiment

De Indiase minister van ­Financiën, Nirmala Sitharaman, gaf de markt deze maand een meer genuanceerd signaal. Zij verklaarde aan het tv-station CNBC TV-18 dat de ­regering niet van plan is om “alles compleet af te sluiten”, en zei dat ze mensen de “ruimte wil geven om te experimenteren met cryptomunten”. We zullen “zeer gekalibreerd” ingrijpen, klonk het verzoenend.

Wat dat precies wil zeggen, blijft onduidelijk. Voorstanders van de bitcoin zien er vooral een teken in dat de strijd nog niet verloren is. Zij verwijzen daarbij naar een uitspraak van het Indiase Grondwettelijk Hof in maart vorig jaar. Dat Hof verwees een eerder verbod door de centrale bank op het gebruik van cryptomunten naar de prullenmand. Dat voedt de hoop dat de huidige bitcoin-boom – volgens niet-officiële cijfers zouden 8 miljoen Indiërs al voor 1,4 miljard dollar in bitcoin belegd hebben – nog niet voorbij is.

Volgens de anonieme bron van Reuters zou “gekalibreerd” betekenen dat de boetes na de overgangsperiode niet te hoog oplopen. De verklaringen van de Indiase minister zouden verwijzen naar experimenten met de ­onderliggende technologie, de blockchain, en de plannen van de Indiase Centrale Bank om een eigen digitale munt te lanceren.

De markt is er niet gerust op. Na een nieuw record van ruim 60.000 dollar dit weekend, zakte de bitcoin gisteren fors.