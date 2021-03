President Madagascar gelooft meer in wonderthee dan in vaccin tegen corona

President Andry Rajoelina van het paradijselijke Madagascar zit niet zoals wij te wachten tot we eindelijk ons vaccin tegen Covid-19 kunnen krijgen. Hij geeft eerder de voorkeur aan een plantaardig middel, een wonderthee die ook in capsulevorm verkrijgbaar is.

“Ik ben niet gehaast om de bevolking van mijn land te laten inenten tegen Covid-19”, heeft president Andry Rajoelina van Madagaskar zaterdagavond gezegd in een tv-toespraak. Hij geeft de voorkeur aan een plantaardig middel om de pandemie te bestrijden op het eiland in de Indische Oceaan.

“Persoonlijk ben ik nog niet gevaccineerd en ik ben ook niet van plan me te laten vaccineren”, zei hij in een televisietoespraak. “Het is Covid Organics (CVO), de wonderthee die nu ook in capsulevorm wordt geproduceerd, “die mij en mijn gezin zal beschermen,” zei hij.

Hij verzekerde echter dat hij niet helemaal tegen vaccinatie is. Madagascar bevindt zich in “een fase van observatie van het vaccin, maar er zijn te veel neveneffecten op dit moment”, zei hij, zonder in detail te treden.

Amnesty International heeft de houding van de president bekritiseerd. De mensenrechtenorganisatie noemt het een inbreuk op het recht van de best mogelijke zorg voor de bevolking.