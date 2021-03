Unia ontving in 2020 een recordaantal klachten over racisme al is dat “slechts topje van de ijsberg”

Het gelijkekansencentrum Unia heeft vorig jaar 3.684 meldingen over racisme ontvangen. Dat zijn er gemiddeld tien per dag. Het is bovendien een stijging met 50 procent in vergelijking met 2019. “En dat is slechts het topje van de ijsberg”, zegt Unia-directeur Els Keytsman in De Zondag.

De 3.684 meldingen hebben betrekking op 2.081 unieke feiten. Daarvan werden uiteindelijk 956 dossiers opgemaakt. Nooit eerder ontving Unia zoveel klachten over racisme.

“Vaak ontvangen we verschillende meldingen over een en hetzelfde feit”, zegt Keytsman. “Zo werden we vorig jaar 393 keer gecontacteerd over een bepaalde tweet van Filip Dewinter van Vlaams Belang. Hij had via Twitter gemeld dat de ‘omvolking bij Hema een feit was’, met daarbij een foto uit hun brochure met getaande mensen op.”

“De populariteit van sociale media gaat vaak gepaard met gratuit racisme en vreemdelingenhaat. Dat merken we nog meer op tijdens de coronacrisis”, aldus nog Keytsman.