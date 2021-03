Naast coronacijfers komt er een dashboard ‘mentaal welzijn’: “Maar dat komt voor een stuk te laat, dat geef ik toe”

Naast de besmettingscijfers komt er straks een dashboard dat het mentale welbevinden van de Vlamingen en Belgen in kaart moet brengen. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A/Vooruit) in een interview met De Zondag.

Sinds de start van de pandemie worden we dagelijks om de oren geslagen met besmettingscijfers, R-waardes en andere data, maar mentaal welzijn wordt een beetje over het hoofd gezien, stellen criticasters. En dat is terecht, aldus minister Vandenbroucke. “Ik krijg op mijn gsm voortdurend meldingen binnen over besmettingen en opnames, maar nooit over mentaal welzijn. Dat moet op korte termijn veranderen. We werken nu aan een dashboard over mentaal welzijn. Maar dat komt voor een stuk te laat, dat geef ik toe.”

Ook meent de minister dat, ondanks de vele problemen die de vaccinatiecampagne al ondervond dat ‘het Rijk der Vrijheid’ écht wel in zicht is. “Ik heb dat begin januari in het parlement gezegd. Ik was zó blij dat het vaccinatieplan klaar was. Dat gaf mij hoop. Maar ik sprak toen over de herfst. En dat is nog altijd mijn hoop.” Een concrete datum kan de minister niet geven. Wel hoopt hij dat tegen het najaar zeven op tien mensen gevaccineerd zullen zijn. “Wat voor de zomer zeker moet lukken, is alle kwetsbare groepen vaccineren. Dat wordt het kantelpunt. Dan wordt de druk op onze zorg kleiner én kunnen we ons iets meer permitteren. De vrijheid zal in stappen komen.”