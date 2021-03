25 gezinnen worden uit sociale woning gezet omdat ze eigendommen hebben in het buitenland: ook boetes tot 35.000 euro

25 gezinnen die een sociale woning huren in Lier hebben hun opzeg gekregen omdat ze in het buitenland eigendom of ander vermogen hebben. Dat meldt VRT NWS. Sommigen onder hen riskeren boetes tot 35.000 euro.

De Vlaamse regels inzake sociale huisvesting zijn vrij duidelijk. Wie een sociale woning huurt, mag geen andere eigendommen bezitten. Uit onderzoek dat de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting liet uitvoeren door een Nederlands onderzoeksbureau is gebleken dat sommige sociale huurders wel degelijke en eigendom hebben in het buitenland. Het kan gaan om een grond, een huis of een appartement. In totaal kwamen uit het Nederlandse onderzoek 59 namen naar voor. Bij 25 van de namen werd ontdekt dat ze eigendom of vermogen hebben. Ze hebben hun opzeg gekregen en riskeren ook een boete omdat ze ‘ten onrechte’ genoten hebben van sociale huurkortingen en lagere huurprijzen. Die boete kan oplopen tot 35.000 euro.

Nog vijf van die namen hebben een ‘beperkt vermogen’, veelal gaat het om co-eigenaarschap van grond, appartement of huis. Die mensen hebben nu een jaar de tijd gekregen om die eigendom van de hand te doen.

Nog volgens VRT veroorzaakt het nieuws danig wat deining in de Turkse gemeenschap in Lier. Veel van de betrokken gezinnen hebben namelijk Turkse roots. Uit het onderzoek van het Nederlandse bureau is gebleken dat het gaat om huurders uit Slovakije, Georgië, Polen, Spanje, Marokko, Dominicaanse Republiek en Turkije.