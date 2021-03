Stakingsdag 29 maart: spoorbond OVS doet mee, ASTB niet

De spoorvakbond OVS (Onafhankelijke Vakbond Spoorwegpersoneel) gaat deelnemen aan de aangekondigde 24 urenstaking vanaf zondag 28 maart om 22.00 uur bij het spoor. Spoorbond ASTB (Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders) ziet dan weer af van deelname. Dat hebben beide kleine spoorbonden gemeld via Facebook.

“De OVS zal een vergoeding uitbetalen voor wie deelneemt aan de komende actie van 29 maart. Het is geen gemakkelijke beslissing geweest. We begrijpen dat solidariteit wel degelijk belangrijk is én dat de loonnorm ook van toepassing is op overheidsbedrijven die een economische activiteit uitoefenen. (...) Het punt dat de directie de komende protocolonderhandelingen kan terugvallen op het feit dat we slechts max 0,4 procent loonsverhoging kunnen toekennen zou een slechte start zijn van dat overleg. (...) Wat ook een vaststaand feit is, is dat eengemaakt verzet leidt tot resultaten”, aldus OVS.

ASTB laat dan weer weten de staking te begrijpen, maar er niet aan te zullen deelnemen. “Dit is niet onze strijd. Daarnaast, door het treinverkeer niet te verhinderen, kunnen de stakers zich vlotter verplaatsen naar de plaatsen waar de manifestaties zullen doorgaan”, klinkt het daar.

De socialistische vakbond ACOD Spoor kondigde dinsdag een 24 urenstaking aan bij het spoor. De christelijke spoorbond ACV-Transcom sloot zich daar woensdag bij aan. De vakbond VSOA-Spoor neemt niet deel aan de 24 urenstaking.

