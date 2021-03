Honderden ‘spring breakers’ zetten het op een lopen wanneer speciale eenheden van politie straten ontruimen

De lente hangt in de lucht en het is de tijd van het jaar voor de Amerikaanse universiteitsstudenten om even een pauze te nemen. Spring break wordt traditioneel in warme oorden - zoals Miami Beach - gevierd en ook dit jaar gaan de studenten volledig uit de bol op het strand en in de straten. De coronacrisis woedt nog steeds verder, maar de feestvierders laten hun feeststemming niet bederven door het virus. Daarom besliste het stadsbestuur van Miami Beach om een avondklok in te stellen vanaf 20 uur.