Met een virtuele presentatie heeft SP.A-voorzitter Conner Rousseau zijn partij omgedoopt tot de politieke beweging Vooruit. De ambitie is om van dit land “het beste land ter wereld te maken”. Hoe? Door zo veel mogelijk ideeën van de mensen zelf te laten komen, zonder taboes.

