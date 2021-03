Overstromingen treffen Australië door hevige regenval: “Plots zag ik een huis voorbij drijven”

Eind 2019 en begin 2020 werd Nieuw-Zuid-Wales geteisterd door zware bosbranden, nu gaat de Australische staat gebukt onder hevige regenval en overstromingen. Talloze inwoners die in en rond Sydney wonen, zijn geëvacueerd, in sommige gevallen midden in de nacht. Tientallen wegen werden afgesloten en de meeste scholen houden volgende week de deuren gesloten. Op 250 kilometer van Sydney wilde Ciara Knox de overstroming filmen, maar legde iets opmerkelijk vast op camera. “Ik hoorde bomen breken door het water”, klinkt het. “En plots zag ik een huis voorbij drijven.”