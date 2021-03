Is een korte doch harde lockdown dé oplossing? “We weten dat het werkt”

Wat als? We drie tot vier weken alles dichtgooien, zullen de besmettingscijfers fel dalen . Dat in combinatie met een hogere vaccinatiegraad, zou ervoor kunnen zorgen we in een positie komen waar de vooropgestelde versoepelingen mogelijk zijn. Dat is in een notendop het pleidooi van de Waalse epidemioloog Marius Gilbert. Viroloog Marc Van Ranst opperde het eerder al. “We weten dat een lockdown werkt, zoveel is zeker”, zegt hij. Ook VUB-decaan geneeskunde en huisarts Dirk Devroey is voorstander.