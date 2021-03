Vier nieuwe namen aan de aftrap bij Club Brugge voor topper tegen Antwerp

Club Brugge en Antwerp, de nummer één en twee van de Jupiler Pro League, spelen zondagmiddag om 13u30 de topper van de 31e speeldag in de Jupiler Pro League. In vergelijking met de maandagmatch op het veld van AA Gent (0-4 winst) verdwijnen bij Club Brugge Tahith Chong, Éder Balanta en Eduard Sobol naar de bank. Charles De Ketelaere, Mats Rits en Stefano Denswil zijn hun logische vervangers in de basiself. Dit waren ook de drie vervangingen die Philippe Clement maandag doorvoerde bij de rust toen het nog 0-0 stond. Achterin is Kossounou terug na een schorsing. Hij neemt de plek in van zijn toenmalige vervanger Mitrovic.