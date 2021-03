Erika Vlieghe: “Waarom moet de minister van Onderwijs naar de tekentafel en de minister van Werk niet?”

Nu de hospitalisaties blijven stijgen, wordt de ministers van Onderwijs gevraagd om met een plan te komen om het aantal besmettingen op scholen naar beneden te halen. “Ik vraag me af waarom de ministers van Onderwijs naar de tafel gestuurd werden, en niet de ministers van Werk”, reageert infectiologe Erika Vlieghe zondag in De Zevende Dag.

De oorzaak van het aantal toegenomen besmettingen zit volgens Vlieghe namelijk zeker niet alleen in de scholen: ook de werkvloer blijkt een belangrijke bron van besmetting, net als het gezin. “Er ging vrijdag iets te veel louter aandacht naar het onderwijs, negatieve aandacht”, zegt Vlieghe. “Ik vrees dat het makkelijk is om op te slaan. Maar we moeten kijken waar het virus zit: overal. In scholen, maar ook op het werk en in ons privéleven. En daar heb ik heel weinig over gehoord. Het is uit balans. Ook in die andere componenten moeten er veel duidelijker stappen gezet worden.”

Het gaat daarbij niet alleen over telewerk, zegt Vlieghe. “Veiligheid op de werkvloer bijvoorbeeld. Er was ontzettende aandacht voor de scholen, en terecht, maar voor die andere dingen, familie, privéleven, contactberoepen, werkvloer, daar was nauwelijks aandacht voor.”