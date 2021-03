Ahmed Touba kiest voor Algerijnse nationale ploeg, niet voor België

Ahmed Touba kiest als international voor de Algerijnse nationale ploeg. Dat maakte de verdediger zaterdag, na de 3-1 competitiezege van zijn Nederlandse club RKC tegen FC Groningen, bekend op Instagram. Touba werd de voorbije weken door verschillende media ook in verband gebracht met een selectie voor de Rode Duivels.

Touba postte op Instagram een filmpje waarin hij het logo van de Algerijnse nationale ploeg toonde. Hij schreef er ook bij “afspraak morgen om 20 uur”.

De 23-jarige verdediger is al het hele seizoen een revelatie bij RKC Waalwijk. Afgelopen zomer maakte Touba transfervrij de overstap van Club Brugge, dat hem de voorbije twee seizoenen uitleende aan respectievelijk OH Leuven en het Bulgaarse Beroe Stara Zagora. Sinds deze zomer kwam hij in Waalwijk tot 27 officiële duels, waarin hij drie keer scoorde. Touba was de voorbije jaren Belgische jeugdinternational bij de U17, U18, U19 en U21.