Motard rijdt met volle snelheid over volle witte lijn tijdens gevaarlijk inhaalmanoeuvre: “Net op tijd kunnen ontwijken”

Een Vlaamse motorrijder genoot zaterdag van een ritje, maar voelde zijn hartslag gevoelig stijgen toen hij net over de taalgrens was. Een andere motard scheerde met volle snelheid rakelings voorbij en reed daarbij over een volle witte lijn. De man die de beelden maakte, kon hem “net op tijd ontwijken” en ook een auto die uit tegenovergestelde richting kwam, moest snel uit de kant gaan. “Ik rij jaarlijks zo’n 20.000 kilometer”, klinkt het. “Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.”