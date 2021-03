Bestaat er een Rolls-Royce onder de vaccins? En zijn er mensen die beter bedanken voor een bepaald vaccin? Na een week ophef over het AstraZeneca-vaccin scheppen UHasselt-professoren Piet Stinissen en Jeroen van der Hilst klaarheid.

Het AstraZeneca-vaccin is veilig en doeltreffend. Dat was donderdag de conclusie van het Europees geneesmiddelenbureau EMA na dagen van commotie. Na berichten over een mogelijk verband tussen het vaccin ...