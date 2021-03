Na betrapping 25 gezinnen in Lier: minister Diependaele zet onderzoeksbureaus in om te controleren of sociale huurders eigendom in buitenland hebben

Lier - De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH) zet eind september minstens 25 gezinnen uit Lier, deelgemeente Koningshooikt en Emblem (Ranst) uit hun huurwoning, omdat ze eigendom in het buitenland hebben. “Ze wisten sinds augustus dat dit boven hun hoofd hing”, benadrukt LMH-directeur Marc Vanden Eynde. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) spoort alle sociale huisvestingsmaatschappijen aan om dergelijke controles op te starten.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele zet het licht op groen voor buitenlands eigendomsonderzoek in Vlaanderen. De Vlaamse overheid (VMSW) heeft daarvoor een raamovereenkomst afgesloten met private onderzoeksbureaus, die gespecialiseerd zijn in het onderzoek naar onroerende goederen in het buitenland. “Eender welke sociale verhuurder zal vanaf medio maart, zonder administratieve rompslomp, een beroep kunnen doen op deze private onderzoeksbureaus”,zegt minister Diependaele “In totaal zullen de sociale verhuurders via een raamovereenkomst in 41 landen onderzoeksopdrachten kunnen laten uitvoeren. Dankzij een aanvullende bepaling in het subsidiereglement zullen ze naast de raamovereenkomst ook in de andere landen zo’n onderzoek kunnen starten.”

De Vlaamse overheid zorgt ook voor een grote financiële ondersteuning. “De procedure bestaat uit een vooronderzoek en het eigenlijke onderzoek. Van een positief vooronderzoek en eigenlijk onderzoek betalen we alle kosten terug aan de huisvestingsmaatschappij. Van een negatief vooronderzoek betalen we 75% terug. Geen enkele huisvestingsmaatschappij heeft nu dus nog een excuus om dergelijk onderzoek niet uit te voeren”, zegt de minister.

“Ik heb hier de komende drie jaar telkens 5 miljoen euro voor uitgetrokken, maar ik ben ervan overtuigd dat we dit geld gemakkelijk kunnen terugverdienen. De huisvestingsmaatschappijen recupereren namelijk de sociale toeslag en er komen woningen vrij voor mensen die er wél recht op hebben.”

25 gezinnen uit hun huis gezet in Lier

In de Antwerpse stad Lier zullen 25 gezinnen uit hun huis gezet worden na zo’n controle. “We hebben in augustus vorig jaar een brief gestuurd naar al onze 1.100 huurders in Lier en Emblem met de vraag om contact op te nemen met ons als ze in het buitenland een eigendom hadden. Wie eigendom heeft, mag immers geen sociale woning huren. Niemand heeft op die brief gereageerd, behalve meester Rahim Aktepe, die ons vroeg welke regeling er getroffen kon worden. Hij zou zijn cliënten vervolgens aanraden om alsnog contact op te nemen met ons, maar ook toen hoorden we van niemand iets”, zegt directeur Marc Vanden Eynde.

De LMH liet vervolgens drie Nederlandse onderzoeksbureaus controleren of 59 huurders in het buitenland een eigendom hebben. “Die selectie maakten we op basis van signalen van andere huurders of omdat we vermoedden dat ze vaak in het buitenland vertoefden. Van die 59 bleken er 25 eigendommen te hebben in respectievelijk Polen, Spanje, Portugal, Turkije, de Dominicaanse Republiek en Georgië. Negen resultaten kennen we nog niet, het gaat dan om mogelijke eigendommen in Marokko en Slovakije.”

35.000 euro terugbetalen

Deze 25 huurders kregen twee weken geleden hun opzegbrief. “Dat betekent dat ze uiterlijk eind september hun woning moeten verlaten. Het gaat om 23 gezinnen in Lier, een gezin in Koningshooikt en een gezin in Emblem. Ze moeten vanaf april ook de normale huurprijs gaan betalen, want ze hebben geen recht meer op de sociale korting. Voor sommige huurders kan dit oplopen van 350 nu tot 700 euro vanaf april. Bovendien moeten ze hun korting op de huurprijs terugbetalen. We mogen tot maximaal tien jaar terugvorderen, want betekent dat sommige huurders tot 35.000 euro moeten terugbetalen”, berekende directeur Vanden Eynde.

De betrokken huurders krijgen van de LMH tot 15 mei de tijd om te laten weten wanneer ze hun woning verlaten en hoe ze de boete betalen. “Ik besef uiteraard dat sommige huurders naar de rechtbank zullen trekken, maar alle uitspraken tot nu toe waren steeds in het voordeel van de sociale huisvestingsmaatschappijen, ook die in beroep”, merkt Vanden Eynde op.

Van de 59 onderzochte huurders bleken er vijf een ‘beperkt vermogen’ in het buitenland te hebben. “Dat gaat dan bijvoorbeeld over mensen die een lapje grond met weinig waarde of samen met familieleden een woning of appartement geërfd hebben. Zij krijgen een jaar de tijd om die eigendom van de hand te doen. De vijf betrokkenen krijgen hierover deze week een brief.”

Enkele gezinnen maken zich intussen op voor een juridische strijd. Maar zij blijven op dit moment liever in de luwte volgens hun advocaat. “Ik heb geen mandaat van cliënten om op dit moment een reactie te geven in de pers. Het proces zal in de rechtbank gevoerd worden”, laat meester Rahim Aktepe weten.