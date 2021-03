Onderwijs blijft hameren op prioritaire vaccinatie, maar “leerkrachten vaccineren zal clusters bij kinderen niet voorkomen”

Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC), begrijpt niet waarom leerkrachten vooralsnog geen voorrang krijgen voor het coronavaccin. “Leerkrachten zijn geen kanonnenvlees. Als ze zeggen dat het onderwijs een prioriteit is, dan moeten ze dat waar maken met daden”, zei hij zondag in De Zevende Dag op Eén.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) pleit al langer voor een prioritaire vaccinatie voor het onderwijspersoneel. Dat moet ervoor zorgen dat de scholen zoveel mogelijk open kunnen blijven, ook nu de besmettingen weer stijgen.

Voorlopig komt die prioritaire vaccinatie er echter niet. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil een opbod tussen beroepsgroepen vermijden, liet hij vrijdag weten.

“In de vuurlinie”

“We waren verbolgen toen we dat via de media vernamen”, zei COC-topman Koen Van Kerkhoven zondag in De Zevende Dag. “Het was altijd de afspraak binnen het onderwijsoverleg dat het onderwijs prioritair gevaccineerd zou moeten worden. Minister Weyts staat daar achter, maar blijkt nu geen steun meer te hebben van de Vlaamse regering. Wij begrijpen niet waarom bepaalde politieagenten gevaccineerd worden terwijl ze elke dag met misschien 2 à 10 mensen in contact komen, terwijl leerkrachten elke dag tussen honderden leerlingen staan die niet gevaccineerd zijn”, zei hij.

Volgens Van Kerkhoven hebben leerkrachten het gevoel “in de vuurlinie” te staan. “Maar leerkrachten zijn geen kanonnenvlees. Als ze zeggen dat het onderwijs een prioriteit is, dan moeten ze dat waar maken met daden en moet men durven beslissen dat wij in de paasvakantie gevaccineerd worden.”

“Eerst de zorg ontlasten”

Ook Lieven Boeve, de directeur-generaal van het katholiek onderwijs, blijft pleiten voor prioritaire vaccinatie voor leerkrachten. “Ik denk dat we dat zeker moeten aanhouden. De zorg is uiteraard nog meer prioritair, maar ik denk dat het onderwijs met zijn maatschappelijke opdracht, toch snel daarna komt.”

Volgens UZ Leuven-intensivist Geert Meyfroidt zijn er goeie redenen om nu 65-plussers en 50-plussers met een aandoening te vaccineren. “De groep met de hoogste kans op een opname op intensieve zorgen is nu nog niet gevaccineerd, daarom gaan die cijfers zo naar omhoog. Als je de ene groep prioriteit geeft, dan schuif je de andere achteruit. Ik denk dat we er nu voor moeten kiezen om de zorg te ontlasten zodat er elders in de maatschappij meer ademruimte komt”, zei hij in De Zevende Dag.

“Die discussie hoort thuis in de gremia die daarover beslissen, maar het is inderdaad een afweging die je moet maken”, beaamde GEMS-voorzitster Erika Vlieghe. “Prioriteit geven aan de ene groep, dat wil zeggen dat je anderen opschuift. Puur medisch en epidemiologisch houdt het steek om nu de 65-plussers en mensen met een aandoening te vaccineren.”

“Door leerkrachten te vaccineren voorkom je geen clusters”

In ‘C’est pas tous les jours dimanche’, de Franstalige evenknie van ‘De Zevende Dag’ op RTL-TVi kreeg minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dezelfde vraag. “Het is niet door de leerkrachten te vaccineren dat je de clusters op scholen gaat beperken, want die ontwikkelen zich tussen kinderen”, zei de minister, die er op staat om de huidige vaccinatiestrategie waarbij ouderen en kwetsbaren voorop staan, niet om te gooien.

(belga)