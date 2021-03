We zoeken ouders van wie het kamp van hun kind of kinderen wegvalt in de paasvakantie.

Brengt dat grote problemen met zich mee? Moet je nu al verlof opnemen die je liever had opgespaard? Of zul je thuiswerk moeten combineren met het animeren van de kinderen? Of stuur je de kinderen naar oma en opa, ook al zijn die nog niet gevaccineerd? We horen graag jouw verhaal.