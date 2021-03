Meer dan tien doden bij terroristische aanvallen in Burkina Faso

Bij twee terroristisch geïnspireerde aanvallen in het noorden van Burkina Faso is zaterdag een twaalftal doden gevallen. Het gaat om twee civiele medewerkers van de strijd tegen de jihadisten in het Afrikaanse land en “een tiental terroristen”. Dat hebben de veiligheidsdiensten zondag bekendgemaakt.

De twee burgerdoden waren lid van de VDP, een collectief van vrijwilligers dat actief meestrijdt tegen jihadisten. Begin maart kwamen al eens een soldaat en vijf leden van de VDP om het leven bij een hinderlaag die tegen een militair detachement gericht was.

Burkina Faso, dat aan Mali en Niger grenst, is als sinds 2015 geregeld het toneel van jihadistisch geweld. Ondanks buitenlandse steun, met name van Frankrijk, is het weinig opgeleide en slecht uitgeruste leger niet bij machte de opstandelingen de kop in te drukken.

Vorig jaar kwamen nog 43 burgers om bij een aanval in het noorden van het land.