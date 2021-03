Ook dat nog: Noa Lang pakt domme rode kaart in het slot tegen Antwerp

Noa Lang beleefde een baaldag tegen Antwerp. De Nederlandse sterkhouder van Club Brugge was bijna de hele match onzichtbaar tegen de Great Old en slikte in het slot van de match nog een domme tweede gele kaart.

Noa Lang pakte vlak na de rust al een eerste gele kaart na een te laat tackle op de enkel van Haroun. In de slotseconden ging hij stevig door op Le Marchand, wat terecht resulteerde in rood. Pure frustratie. Nadien ging Lang nog stevig in discussie met enkele Antwerp-spelers en moest hij door zijn ploegmakkers van het veld geleid worden. De Nederlander is geschorst voor de volgende match tegen KV Kortrijk.

🚿 | Noa Lang kreeg een tweede gele kaart voor deze overtreding. 🤕#CLUANT pic.twitter.com/QNBkLFAA24 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 21, 2021

