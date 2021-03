REACTIES. Frustrerende namiddag voor Club Brugge, bij Lamkel Zé is het weer “rustig in het hoofd”

Club Brugge liep voor het eerst sinds lang tegen een nederlaag aan in de Jupiler Pro League. Waar de spelers van blauw-zwart er maar beteuterd bij stonden, waren er bij Antwerp alleen maar glimlachjes te zien. “Deze zege doet deugd”, zei Ritchie De Laet. Doelman Ortwin De Wolf was dan weer blij met zijn ongebruikelijke assist.

Ortwin De Wolf (Antwerp): “Op professioneel niveau had ik dit nog niet gedaan”

“Dat gebeurt niet veel, dat je als keeper een assist en de drie punten meeneemt”, opende een lachende Antwerp-doelman Ortwin De Wolf. “Bij de jeugd heb ik wel al eens een assist gegeven, maar op professioneel niveau niet. Het was wel de bedoeling om die bal over de verdediging heen te spelen, maar dat hij er zo perfect tussen viel… dan moet je wat geluk hebben dat ze zich misrekenen. En die clean sheet? Daar train je voor, zoals een spits traint om te scoren. De drie punten pakken en de nul houden tegen Club Brugge voelt goed.”

“Uiteindelijk is het ook een prestatie op zich om de hele ploeg te organiseren. Het is niet alleen ballen pakken, maar ook de hele ploeg wat bijsturen en corrigeren. Dat hebben we allemaal heel goed gedaan vandaag. Ik ben niet naar Antwerp gekomen om op de bank te zitten en nu ik de kans krijg, wil ik ze graag grijpen”, stelde de keeper van The Great Old.

Ritchie De Laet (Antwerp): “Vandaag zag je pure kracht en teamgeest”

“Ons tactisch plan werkte goed. In de eerste helft zag je al snel dat we het in de hand hadden”, zei Ritchie De Laet. “Als je dan 0-2 voor kan komen en je zo’n blok kan zetten, dan ben je vrij zeker dat je de drie punten gaat pakken. Iedereen wou ervoor vechten. Als iemand een foutje maakte, wilde iedereen het goedmaken. Vandaag zag je pure kracht en teamgeest.”

“Het klassement liegt niet, we moeten allemaal eerlijk zijn en toegeven dat Club Brugge een klasse apart is dit seizoen”, vertelde De Laet nog. “Maar daarom doet deze zege deugd, zeker omdat de ploegen achter ons ook punten aan het pakken zijn. Deze zege is zeker welkom. Dat Play-off 1 bijna binnen is? Zeg nooit nooit, hé. Wij kunnen nooit iets makkelijk doen (lacht). Maar nu hebben we weer wat ademruimte en dan komt de topper tegen Anderlecht.”

Didier Lamkel Zé: “Als het rustig is in mijn hoofd, kan ik alles”

Didier Lamkel Zé leek afgelopen winter nog op weg naar de uitgang bij Antwerp, maar op Club Brugge was hij toch weer belangrijk met de openingstreffer. “Als het bij mij rustig is in het hoofd, kan ik alles op een veld”, zei de Kameroener. “Met dank aan Sven Jacques (de manager van Antwerp, nvdr.) en onze trainer. Ik kan spelen zoals ik graag speel, zelfs in de spits heb ik er plezier aan. Ik hou die plaats even warm tot Dieumerci Mbokani weer terug is. Ik anticipeerde een beetje op die assist, want ik wist dat onze doelman zou uittrappen en dat die bal zou doorschieten op het veld. En als je daarna ook nog 0-2 voor komt, dan wordt het moeilijk tegen ons. We zijn nog niet helemaal zeker van Play-off 1. Dat wordt beslist in die match tegen Anderlecht.”

Mats Rits (Club Brugge): “Frustrerende namiddag”

“Het was een frustrerende namiddag voor ons. Voor Antwerp zat alles perfect mee met de manier waarop zij hier wilden komen spelen”, vertelde Mats Rits voor de tv-camera’s. “Simon heeft geen enkele bal moeten pakken. Een verkeerde uittrap van hun keeper komt door en dan komt die penaltyfase. Ik kon bij de openingstreffer niet aan de bal, en het mag natuurlijk niet gebeuren dat Lamkel Zé één tegen één komt te staan met de keeper.”

“We hebben proberen drukken en kansen creëren, maar als ze meteen 0-1 voor komen en het dan 0-2 wordt, dan weet je dat ze met tien man voor de zestien gaan staan”, vertelt Rits. “We hebben wat voorzetten gehad, en ook wat open kansen. Als dat schot van mij in de tweede helft niet afgeblokt wordt, gaat die binnen denk ik. We hebben ook via Noa Lang en Hans Vanaken kansen gehad, maar Antwerp gooide zichzelf ervoor. Het zat mee voor hen en wij hebben iets te weinig kansen en beweging gekregen, wat we tegen zo’n blok wel nodig hebben.”

“Het was allemaal net niet, terwijl het vorige week tegen AA Gent dan weer net wel was. Maar het is frustrerend, want we hadden absoluut de drie punten thuis willen houden”, ging Rits verder. “Of we nu weer met de voetjes op de grond staan? Het is zeker niet zo dat we aan het zweven waren. We hebben een heel goeie reeks neergezet, afgezien van dat gelijkspel tegen Charleroi in de laatste minuut. Deze wedstrijd verliezen we, maar we moeten het hoofd omhoog houden en hard blijven werken. Nu komt de nationale ploeg eraan, daarna moeten we even herstarten er weer vol tegenaan.”

Clinton Mata (Club Brugge): “Ik heb overal pijn”

“Het was een zeer fysieke match. Ik heb overal pijn”, zei Clinton Mata, die in de eerste helft even vreesde voor een zware blessure. “Ik heb me aan beide voeten bezeerd. Ik dacht eerst dat ik met een enkelbreuk zat en vreesde dat mijn seizoen voorbij was, tot de dokter me geruststelde. Het was mijn dagje niet. We hebben vandaag niet het Club Brugge gezien dat we gewend zijn. In de tweede helft hebben we ons ware gelaat weer proberen tonen, maar tegen dat goede blok van Antwerp was het moeilijk.”