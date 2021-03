Frank Vercauteren “genoot van discussie met Vormer”, Philippe Clement neemt Noa Lang in bescherming

“Perfectie bestaat niet, maar gezien de omstandigheden was dit de perfecte prestatie van mijn jongens”, reageerde Antwerp-trainer Frank Vercauteren zeer tevreden achteraf na de 0-2-zege op het veld van Club Brugge.

“Alles kan natuurlijk beter, maar we hebben vandaag zo goed als niks weggegeven. We hebben het groepsgevoel omgezet in een fantastische prestatie. Fysiek, mentaal, tactisch zat alles goed. Ik kan mijn spelers alleen maar complimenten geven. Het blijft natuurlijk wel Club Brugge, dan is het niet evident om hier te komen winnen.”

“Ik moet wel toegeven dat de omstandigheden wel wat meezaten. De doelpunten vielen op het juiste moment. En met dat doelpunt van Lamkel Zé was wel wat geluk gemoeid. Maar we hadden op voorhand gezegd dat één bal voldoende kon zijn om een hele ploeg uit te schakelen. Dus we hadden aangegeven dat ze dat mochten proberen, we hebben er zelfs op getraind. Dan is het leuk als het lukt, ook al was meeval de beslissende factor. En Club Brugge vond voorin geen oplossingen tegen ons. We hebben héél goed verdedigd in de zestien. We hebben dus duidelijk lessen getrokken uit de voorbije wedstrijden.”

Op het einde van de match ging Vercauteren even in discussie met Club-aanvoerder Ruud Vormer. “Hij herinnerde mij aan de rangschikking. Dat ze zestien punten voorsprong hadden en kampioen zouden spelen. Zoiets moet altijd kunnen. Als ik zo’n discussie heb met en speler van de tegenpartij is dat mooi meegenomen. Dat is leuk. Ik zie dat niet als iets negatief. Ik heb ook geen probleem met Ruud.”

Philippe Clement: “Over veertien dagen zijn excuses weg”

“Ik ben heel ontgoocheld”, zei Club-coach Philippe Clement op de persconferentie. “Je weet op voorhand wat voor soort match je gaat krijgen. We schieten twee keer in onze eigen voet. We slikken twee doelpunten die volledig vermijdbaar zijn. En dan loop je achter de feiten aan. Je weet dat Antwerp naar hier komt om een stevig blok te zetten. We zijn er niet genoeg in geslaagd om dat blok voldoende open te breken. Er zijn voldoende momenten geweest om iets terug te doen, maar we minsten scherpte in de zestien meter. Het was allemaal net niet en iets te weinig. Dan verlies je hier punten die we niet hadden moeten verliezen. Maar dat is ook de verdienste van Antwerp: elke kruimel die we gaven hebben ze gepakt.”

Clement was het niet eens met de opmerking dat Club Brugge het vaak moeilijk heeft in een fysieke wedstrijd. “We kunnen zeker fysieke matchen spelen, dat hebben we in het verleden al getoond. Tegen Zenit Sint-Petersburg in de Champions League of de bekermatch tegen Antwerp een paar weken geleden. Ik verwacht meer van mijn spelers. Er zijn een aantal excuses. Het wedstrijdscenario en de coronabesmettingen van een aantal spelers. Maar over veertien dagen zijn die excuses weg en dan wil ik iedereen top zien. Een aantal jongens gaan hard moeten werken om terug naar hetzelfde niveau van februari te gaan.”

Clement neemt sterkhouder Noa Lang niets kwalijk na zijn domme rode kaart op het einde van de wedstrijd. “Waarom zou ik? Volgens mij was dat een fifty-fifty-bal en had Noa geen intentie om de tegenstander te raken. Le Marchand was gewoon net iets sneller op de bal. En Noa had zelf al honderd tikken geïncasseerd vandaag, ook langs achter. Het was dus geen domme reactie van hem. Ik ben wel het veld opgegaan om er voor te zorgen dat er geen domme reacties zouden gebeuren want ik voelde wel dat er elektriciteit was op het veld.”

