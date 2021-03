Honderden mensen voeren over het hele land vreedzaam en coronaproof actie tegen racisme en discriminatie

In heel België kwamen in verschillende steden actievoerders - coronaproof - samen voor Internationale dag tegen racisme en discriminatie. Het is al sinds 2018 een jaarlijkse traditie om actie te voeren op 21 maart, maar dit jaar gooide corona roet in het eten. Daarom vond dit jaar geen betoging in Brussel plaats, maar de organisatoren wilden ook niet louter virtueel protesteren. De acties werden ook niet publiek aangekondigd om een extra toeloop te vermijden, maar deelnemers konden zich wel inschrijven. Alles verliep in nauw overleg met de politie, klinkt het nog.