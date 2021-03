Verdwijning Magali Blandin (42) kent trieste afloop: door ex-man vermoord met honkbalknuppel en dan in bos begraven

Meer dan een maand na de mysterieuze verdwijning van Magali Blandin, een leerkracht en mama van vier kinderen, is haar zwaar verminkte lichaam gevonden in een bos nabij het Franse Rennes. Het was haar man, van wie ze gescheiden leefde, die de speurders naar de plek brachten waar ze begraven lag. Hij had eerder huurmoordenaars gezocht en die hebben hem uiteindelijk aan de galg gepraat.

Een triest verhaal, zegt Jean Guillaume, advocaat van de hoofdverdachte. Vooral voor de kinderen van het gezin. Ze zijn 4,7 12 en 14 jaar en zijn nu in een pleeggezin geplaatst. Want hun mama is dood en hun papa zal voor vele jaren achter de tralies belanden.

Het was de school van de vier kinderen van het koppel uit het Franse Rennes die op 12 februari alarm sloeg. Magali was de kinderen ’s avonds niet komen ophalen. Haar man, van wie ze sinds september vorig jaar gescheiden leefde, beweerde van niets te weten.

Vrienden en familie verwittigden de politie omdat ze onmiddellijk vreesden dat er iets ergs zou gebeurd zijn. Ze wisten dat Magali bang was van haar man en dat ze vaak slagen kreeg. Daarom verliet ze hem in september. Sindsdien waren de spanningen blijkbaar verminderd.

Jéröme G. werd verhoord, maar werd niet als verdachte beschouwd. Hij had een alibi.

Maar drie weken geleden veranderde dat. Toen stapte Jérôme G. (45) en zijn advocaat naar het gerecht. De veertiger verklaarde afgeperst en bedreigd te worden. Drie Georgiërs, twee mannen en een vrouw, aan wie hij loodsen verhuurde, eisten 15.000 euro van hem. Zwijggeld, zo bleek achteraf.

Jérôme G. kreeg de opdracht van de speurders om op zondagnamiddag 14 maart in de wijk Maurepas in Rennes af te spreken met de vermeende afpersers. Agenten in burger hielden discreet een oogje in het zeil. Het leidde tot de arrestatie van vijf Georgiërs ter plaatse, en nog een zesde de dinsdag erna.

Georgische huurdoder

Tijdens hun verhoor verklaarden ze dat Jérôme G. hen in november 2020 zelf had benaderd. Bedoeling was om Blandin door een huurmoordenaar uit de weg te laten ruimen. Hij zou hiervoor 20.000 euro hebben betaald. Maar de Georgiërs weigerden. Ze persten Jérôme G. wel af want ze hadden het gesprek over de moord op zijn vrouw opgenomen.

Jérôme G. werd plots hoofdverdachte. Donderdag werd hij een ganse dag op de rooster gelegd en ging hij tot bekentenissen over.

Hij gaf toe dat hij zijn vrouw, die hem verlaten had wegens huiselijk geweld, met een honkbalstok had doodgeslagen. Dat gebeurde op de ochtend van 14 februari. Nadat Blandin, die het hoederecht over de kinderen had, haar kroost naar school had gebracht, wachtte hij haar op in haar appartement. De twee kregen ruzie waarop hij haar vermoord heeft.

Hij vertrok na de feiten maar keerde terug om sporen uit te wissen. Het lichaam legde hij in zijn wagen en reed er mee naar een bos in de buurt. Door de sneeuw die er toen nog lag, had hij de grootste moeite om een put te graven, verklaarde hij. Maar het lukte hem toch. Hij legde het stoffelijk overschot van zijn vrouw er in en bedekte het lichaam met ongebluste kalk. Zo zou een speurhond haar niet kunnen vinden.

Ongebluste kalk

Zaterdagochtend wees hij de plek in het bos aan en werden de stoffelijke resten opgegraven.

Niet alleen Jéröme G. werd aangehouden voor de moord, ook zijn beide ouders van 72 en 75 jaar zitten in de cel op verdenking van medeplichtigheid. Wat hun rol exact was, wordt nog uitgezocht.